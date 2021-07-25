كارمن بصيبص تراهن على «العارف»

سعيد ياسين (القاهرة)

تراهن الفنانة كارمن بصيبص على دورها في فيلم «العارف» الذي طرح مؤخراً في السينما، وتشارك في بطولته مع أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

وقالت، إن أحداث الفيلم تدور حول فكرة حروب العقول والمعلومات في وقتنا المعاصر، وجسدت فيه شخصية زوجة تعيش مع زوجها وطفلتهما الرضيعة في إحدى شقق وسط القاهرة، وتنقلب حياتها حين يلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

وأكدت أن الشخصية جديدة تماماً عليها وبمثابة نقطة تحول في مسيرتها الفنية، ومفاجأة كبيرة للجمهور الذي تعود عليها في أدوار الفتاة الطيبة والبريئة والرومانسية، وأبدت سعادتها بالمشاركة للمرة الأولى في السينما المصرية بعدما خاضت من قبل تجربة المشاركة في بطول عدد من المسلسلات، منها: «نكدب لو قلنا ما بنحبش» مع يسرا، و«ليالي أوجيني» مع أمينة خليل وظافر العابدين، و«الزيبق» مع كريم عبدالعزيز.

من ناحية أخرى تنتظر كارمن عرض مسلسل «البريئة» على إحدى المنصات الإلكترونية، بعدما انتهت من تصويره مؤخراً في بيروت، وتجسد فيه شخصية فتاة تتعرض لحادث كبير يغير مجرى الأحداث في المسلسل الذي يقع في ثماني حلقات.