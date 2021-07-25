«ياس ووتروورلد» تستقبل ضيوفها بمغامرات منعشة

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «ياس ووتروورلد» أبوظبي للعائلات والأصدقاء للاستمتاع هذا الصيف باقة متنوعة من الألعاب والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية الاستثنائية، إلى جانب العديد من التجارب المميزة مثل «ليالي الأضواء» و«موسم السيدات» مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الصيف، يعتبر هذا الوقت مثالياً لقضاء أروع المغامرات المائية المنعشة والباردة.

وتقام «ليالي الأضواء» كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً، لتقدم لضيوفها من عشاق المغامرات والألعاب المائية مزيجاً من الأنشطة الترفيهية والأضواء المبهرة التي ستبدو ياس ووتروورلد أبوظبي خلالها كلوحة فنية تتألق بالأضواء المنتشرة في أرجاء المكان، إلى جانب تجربة الاسترخاء على العوامات المضيئة في نهر النيون الوحيد من نوعه في دولة الإمارات.

ويمكن للسيدات خوض تجربة مفعمة بالمرح خلال «يوم السيدات» التي تنظم في ياس ووتروورلد أبوظبي كل يوم خميس، لتمكن السيدات وأصدقاءهن من جميع الأعمار من قضاء أوقات ترفيهية في أجواء من الخصوصية التامة التي يمنع خلالها استخدام الهواتف النقالة منعاً باتاً، وبإشراف فريق عمل يتكون بالكامل من النساء.

وسيكون زوار ياس ووتروورلد أبوظبي من العائلات على موعد من أجمل التجارب الترفيهية القيمة، من خلال عرض الدخول المجاني للأطفال الذي يوفر دخولاً مجانياً للأطفال ممن هم في عمر 12 سنة أو أقل مع كل تذكرة يتم شراؤها للبالغين، لتتيح لعشاق المغامرات المائية خوض تجارب مشوقة مثل الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وأروع تجارب الواقع الافتراضي تحت الماء، وغيرها من الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الفريدة.

وعملت «ياس ووتروورلد أبوظبي» مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية، وضرورة ارتداء الكمامات بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.