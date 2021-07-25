5 أطعمة تساعد على النوم

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم الحمض الأميني «التربتوفان»، فوائد غذائية كثيرة وفي مقدمتها الحصول على نوم جيد، حيث أشار تقرير نشره موقع «Well and Good» إلى 5 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والمغذيات المضادة للالتهابات.

1- الموز مع زبدة الفول السوداني

إذا كنت ترغب في تناول وجبة خفيفة تساعدك على النوم وذات خصائص طبيعية مضادة للالتهابات، فهي الموز الطازج وزبدة الفول السوداني الكريمية، لأن الموز يعمل على استرخاء العضلات، بفضل احتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تمنع الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، وتناول الكربوهيدرات، مع التربتوفان الموجود في زبدة الفول السوداني، يجعل الحمض الأميني يتوجه مباشرة للدماغ، بما يزيد من قدرتك على النوم.

2- بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين مصادر طبيعية للتربتوفان وللمغنيسيوم الذي يعتبر هو الآخر مهدئاً مساعداً على النوم، إلا أن التربتوفان والمغنيسيوم غنيان بخصائص مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في دعم الصحة العامة والإدراك.

كما يحتوي زيت بذور اليقطين على مضادات الأكسدة الكاروتينات وفيتامين «ه»، وهي عناصر لها دور في تقليل الالتهاب والراحة أثناء الليل.

3- السلمون

الأسماك الزيتية غنية بأحماض «أوميغا 3» الدهنية الصحية التي ترتبط بانخفاض ضغط الدم والكوليسترول، ومصدر جيد للتربتوفان، بما يعني أنها تساعد على نوم هانئ.

إضافة إلى ذلك، يحتوي سمك السلمون على فيتامين «د»، الذي يلعب دوراً رئيساً في وظائف نمو العظام وعمل الخلايا ومقاومة الالتهابات.

4- السبانخ

السبانخ مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين «ك»، وهو عنصر غذائي مضاد للالتهابات يوجد في الخضراوات المماثلة مثل الملفوف والبروكلي واللفت.

وتعد أوراق السبانخ مصدراً رائعاً للتربتوفان، كما تظهر الأبحاث أنها غذاء ممتاز شامل للدماغ يمكنه دعم النوم الجيد والمزاج على حد سواء بفضل احتوائه على الأحماض الأمينية.

5 - فول الصويا

فول الصويا غير الناضج مليء بجميع الأحماض الأمينية الأساسية، مثل: التربتوفان، والليوسين، والثريونين، والليسين، ومصدر طبيعي للمغنيسيوم، لذلك يبعث المزيد من الإحساس بالهدوء، فضلاً عن أنه مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات.