حسين الجسمي: "حته من قلبي" تتخطى 11 مليون مشاهدة

مراد اليوسف (دبي)

بعد مرور عشرة أيام على إصدارها، تخطت الأغنية المصرية الجديدة للفنان الإماراتي حسين الجسمي "حته من قلبي" حاجز الـ11 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب"، وسط تفاعل جماهيري كبير جداً مع الأغنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تخطت قناة الجسمي الرسمية في يوتيوب حاجز الـ3 مليارات مشاهدة عبر مجمل المحتوى للقناة من إصدارات منفردة ومن حفلات غنائية، حيث يعد أول فنان عربي يصل إلى هذا الإنجاز من الأرقام في عالم الأغنية العربية، وينافس بها أهم مشاهير القنوات العالمية، وهي خطواته المنتظمة في التنافس العالمي، خاصة بعد أن حققت الأغنية الدعائية "سنة الحياة" المرتبة الثانية عالمياً كأكثر أغنية مؤثرة ومشاهدة على المستوى العالمي.

جدير بالذكر أن أغنية "حته من قلبي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع علي فتح الله، واللحن لحسين الجسمي نفسه.