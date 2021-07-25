هكذا تفاعل الفنانون مع الذكرى الثانية لرحيل فاروق الفيشاوي

أحمد عاطف (القاهر)

تحل اليوم 25 يوليو الذكرى الثانية لرحيل الفنان فاروق الفيشاوي، بعدما ترك أعمالاً خالدة ستظل تحمل اسمه، فيما نعى الكثير من الفنانين الفنان الراحل على منصات التواصل الاجتماعي كلاً على طريقته.

فكتب الموسيقار هاني شنوده عبر حسابه بموقع التغريدات "تويتر": " كنت صديقا للمرحوم فاروق الفيشاوي. و أعرف أن هذا الممثل الكبير أبيض القلب بطريقة جعلته عرضة للمشاكل..وفرط طيبته انقذه"

أما الفنان المصري خالد النبوي فقد كتب على حسابه بعدما شر صورة يتوسط فيه فاروق الفيشاوي ومحمود ياسين: " قلت لهم أنا الصغير يبقى أنا اللي في الوسط، ضحكوا وفرحوا...كنت فرحان قوي إني وسطيهم وهما كانوا واخدني بالحضن. من الأيام الحلوة مع الناس الحلوة و العلام من فنهم و إنسانيتهم "، مضيفاً "محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وحشتوني جداً"

إلى ذلك تداول الكثير من الفنانين صوراً تجمعهم بالفنان الراحل ومشاهد من أفلامه الخالدة التي وصلت لنحو 150 فيلماً سينمائياً.

وكان فاروق الفيشاوي قد أعلن في 3 أكتوبر عام 2018 بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة، لكنهم أحبوا شجاعته في مواجهة الأزمة، حتى وافته المنية في فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.