"ميرولا" طفلة مصرية تتصدر تويتر.. وهذه قصتها

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدرت الطفلة المصرية ميرولا تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بعدما دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" هاشتاج "ادعم ميرولا" لدعم الطفلة.

واستغاث رواد مواقع التواصل الاجتماعى " تويتر " بـ مستشفى 57357 لـ علاج الطفلة ميرولا التى تبلغ من العمر 4 سنوات مصابة بـسرطان في جذع المخ.

ولفت المتفاعلين إلى أن الفتاة سافرت وأهلها 3 مرات من جنوب مصر وحتى القاهرة خلال شهر رغم مرضها ولم يتم حل أزمتها.

وكتب أحد المغردين "البنت الملاك دي من قريتي وأهلها بيموتوا يومياً محدش سامع صوتهم" مطالباً باستقبال أسرة الطفلة اللذين ينامون فى الشوارع منذ يومين.