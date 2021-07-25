"شائعة" وفاة دلال عبد العزيز من يقف وراءها؟

لا تزال «فوضى الشائعات»، خصوصاً ما يخص الفنانين تسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الساعات الماضية، ضجت المنصات بخبر وفاة الممثلة المصرية دلال عبدالعزيز إثر إصابتها بفيروس كورونا، ما دفع زوج الفنانة دنيا سمير غانم للخروج ونفي الشائعة، إذ قال الإعلامي رامي رضوان في تصريحات صحفية: «كفاكم شائعات.. راعوا الظروف اللي عايشينها منذ شهور».

فيما اعتبر الممثل حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم أن بعض المواقع الغير موثوقة وراء الأخبار غير الصحيحة لمجرد تحقيق «ترند» واعتبر مروجي الشائعات الذين يبحثون عن الشهرة وزيادة الإعلانات والمتابعين فاشلين مطالباً باستقاء الأخبار من مصادر موثوقة ووضع قوانين حاسمة لمحاسبة مروجي الأكاذيب.