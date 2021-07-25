دراسة تكشف آثاراً جانبية خطيرة للقهوة

لا تتوقف الدراسات حول القهوة كأحد أهم المشروبات حول العالم، إذ يؤكد باحثو كلية الطب بجامعة هارفارد أن تناولها بكميات كبيرة يؤدي لآثار جانبية.

ووفق NBC نيوز الأميركية، وجد باحثو كلية الطب بجامعة هارفارد في دراسة نشرت بالمجلة الأميركية للطب صلة بين الإسبريسو وارتفاع ضغط الدم الانقباضي، فيما تزيد 3 أكواب من القهوة الإصابة بالصداع النصفي، وتقول قائدة الدراسة الدكتورة كيلي ماكغرين: «تزيد القهوة احتمالية إجهاض الحوامل، بل وتمنع الحمل، وتؤثر سلباً على خصوبة الرجال.. أما تناول الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات فيؤدي لاضطرابات النوم، ويسبب تسارع نبضات القلب ومعدلات التنفس، وهي أعراض تحاكي أعراض القلق».