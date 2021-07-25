شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

في خبر سار، كشف شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، جديداً عن تطورات وضعها الصحي، مؤكداً أن خروجها من المستشفى بات قريباً.

وقال وائل عبدالعزيز من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين، ودعائهم في أيام مفترجة وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلوا أو جاءوا".

كما تابع: "حقيقي حب كبير لبنتي وأختي ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة وإن شاء الله خروجها عن قريب".