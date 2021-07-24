النيابة العامة المصرية تحبس "ريهام سعيد" فى قضية قتل

أحمد عاطف (القاهرة)

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهمة المدعوة "ريهام سعيد"، قاتلة زوجها، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار واستخدامها سلاحا أبيضَ في جريمة القتل.

كانت النيابة العامة قد أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمعاينة جثمانه ومسرح الجريمة في الوحدة السكنية محل إقامة الزوجين.

وتأكدت إصابة الجثمان في الصدر من الناحية اليسرى، كما لاحظت بعثرةَ بعض محتويات الوحدة السكنية وكسر بباب الحمام وبعض آثار للدماء.

وأمرت النيابةُ الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة إلى صدر المجني عليه فأحدثت إصابة أودت بحياته.

وبحسب النيابة العامة، فقد حاولت المتهمة ووالدةُ المجني عليه إسعافه ونقله إلى طبيب. لكن وافته المنية.

كانت النيابة قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم في الجريمة فأمرت بالتحفظ عليه.