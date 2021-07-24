ماسك يحقق نصراً جديداً في الفضاء

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن اختيار شركة «سبايس اكس» لرحلتها المزمعة إلى أوروبا، وهو قمر متجمد من أقمار كوكب المشتري، في انتصار جديد يُسجَّل لحساب الملياردير إلون ماسك الطامح للتعمق في استكشاف المنظومة الشمسية.

ومن المرتقب إطلاق مهمة «أوروبا كليبر» في أكتوبر 2024 بواسطة الصاروخ «فالكون هيفي» من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا. وتبلغ قيمة العقد المبرم 178 مليون دولار.

ومن المفترض أن يجري المسبار المداري 40 إلى 50 جولة قريبة حول أوروبا، في مسعى إلى تحديد ما إذا كان هذا القمر المتجمّد يحتضن ظروفاً مؤاتية للحياة.