مكتب الزيجات يفتح أبوابه مجدداً

نيويورك (أ ف ب)

بعد إغلاق لأكثر من سنة بسبب الوباء، عاود مكتب الزيجات في جزيرة مانهاتن في نيويورك فتح أبوابه للراغبين في الزواج. ومن أمام المبنى الحكومي الكبير، تخبر سي فويرتادو، وهي مصوّرة من نيويورك عمرها 32 عاماً، تزوّجت للتوّ من شريك حياتها ريتشارد كيسي: «أردنا مراسم بسيطة وخاصة جدّاً. ونحن كنا نريد الزواج قبل بدء انتشار كوفيد-19». وكان مكتب الزيجات مغلقاً منذ مارس 2020 وهو لم يعاود فتح أبوابه سوى الجمعة. وقد سبق له أن أغلق أبوابه «بعد هجمات 11 سبتمبر وبعد إعصار ساندي» سنة 2012.

وكانت البلدية قد أطلقت خدمة تزويج عبر تطبيق «زوم» خلال فترة الإغلاق.