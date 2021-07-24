أنجلينا جولي تنتصر في معركتها ضد براد بيت

لوس أنجليس (أ ف ب)

حققت الممثلة أنجلينا جولي انتصاراً في معركتها القضائية ضد زوجها السابق الممثل براد بيت يتمثل في تنحية القاضي الذي كان يتولى الإشراف على طلاقهما وحضانة أطفالهما.وفي مايو الماضي، قرر القاضي جون أودركيرك الناظر في انفصالهما، وهو نفسه الذي زوّجهما في فرنسا عام 2014، منح براد بيت حضانة مشتركة لأبنائه مع زوجته السابقة، بعكس ما تريد طليقته. وينظر هذا القاضي المتقاعد في القضية ضمن إطار خاص لا في محكمة.لكنّ محكمة الاستئناف في كاليفورنيا قضت الجمعة بأنه استفاد مالياً من وظيفة منفصلة مع محامي براد بيت من دون الإفصاح عن ذلك، مما وفر حجة لمصلحة أنجلينا جولي التي كانت تطالب بكفّ يده.