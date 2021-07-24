عز والكدواني بـ «صقر وكناريا» بعد «الجريمة»

محمد قناوي (القاهرة)

يلتقي النجمان أحمد عز وماجد الكدواني من جديد من خلال فيلم بعنوان «صقر وكناريا» قصة وسيناريو وحوار أيمن وتار وإخراج أحمد علاء الديب، بعد أن جمع بينهما فيلم «الجريمة»، الذي تم الانتهاء من تصويره قبل أيام قليلة، ويجري حالياً التحضير للفيلم الجديد، والذي من المقرر أن تشاركهما البطولة نيللي كريم، ومن المقرر البدء في تصوير أولى مشاهد الفيلم بداية سبتمبر المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. أحمد عز وماجد الكدواني انتهيا قبل أيام من تصوير المشاهد الأخيرة لفيلم «الجريمة»، ويشارك في بطولته منة شلبي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج شريف عرفة وتدور أحداثه في السبعينيات، حيث يعاني أحمد عز خلال الأحداث من الهلوسة أثناء تواجده في إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل في صراع مع هؤلاء الأشخاص.