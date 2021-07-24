روبي.. صحفية في «شقة 6»

القاهرة (الاتحاد)

كشفت الفنانة روبي عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها في مسلسل «شقة 6»، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، تمهيداً لعرضه على منصة شاهد الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وقالت: أجسد دور «ياسمين»، وهي صحفية تحقيقات والتي تجد نفسها داخل العديد من الأحداث المشوقة بسبب جريمة قتل تحدث داخل «شقة 6» بإحدى العمارات بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، و«ياسمين» شخصية عملية للغاية وتركز في عملها، كما أنها ترفض فكرة الزواج وتحاول صديقتها المقربة طول الوقت إقناعها بالزواج، ولكنها تقرر التفرغ لفك لغز جريمة قتل داخل العمل، ويشارك في بطولة العمل أحمد حاتم، وهاني عادل، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وإخراج محمود كامل.

وقالت روبي: إنها تعاقدت على تقديم دور البطولة النسائية أمام أحمد حلمي في فيلمه الجديد «إكس»، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته سيد رجب، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وأحداثه تدور في إطار كوميدي ساخر، حول العديد من قضايا الفساد التي تتم تحت ستار الأعمال الخيرية.

روبي انتهت مؤخراً من تصوير فيلم «برة المنهج» مع ماجد الكدواني، وتأليف خالد دياب، وإخراج عمرو سلامة، ويناقش الفيلم قضية التنمر وتحقيق الذات.