6 قواعد لضبط مستوى السكر بالدم

القاهرة (الاتحاد)

يُعد تقلب مستويات السكر في الدم من أكثر عوامل القلق لمرضى السكري، وأوضح الدكتور غانيش كادي المدير المساعد للشؤون الغذائية بمختبرات «أبوت» الأميركية بعض الخطوات التي تساعد على التحكم في مستويات السكر، وفقاً لموقع «Indian Express».

1 الطعام الصحي

الاختيارات الغذائية من الأمور بالغة الأهمية لمرضى السكري، ومن الأفضل تناول طعام صحي بكمية بسيطة كل ساعتين إلى 3 ساعات، على ألا تزيد الفترة بين الوجبات الرئيسة عن أربع إلى خمس ساعات.

ويساعد تناول الوجبات الخفيفة في أوقات ثابتة متقاربة في الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم، ويجب تجنب منتجات الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض وما إلى ذلك لأنها ترفع مستويات السكر في الدم.

2 الرياضة

تعتبر ممارسة الرياضة البدنية بانتظام بنفس القدر من الأهمية للحفاظ على مستويات السكر في الدم بنسب طبيعية، لكن تحقق من مستويات السكر في الدم قبل وبعد التمرين، وتجنب التمرين إذا كانت المستويات مرتفعة أو منخفضة كثيراً.

3 التحكم في الكوليسترول

غالباً ما يعاني مرضى السكري من انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى مضاعفات شائعة لمرضى السكري مثل انسداد الشرايين وتضرر الشريان التاجي، لذلك، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في الوجبات السريعة مثل البرغر والبيتزا والوجبات الخفيفة المقلية لأنها ترفع نسبة الكوليسترول الضار.

4 الفحص بانتظام

يكشف قياس مستويات السكر في الدم ما إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع أو انخفاض المعدل وكلاهما خطير للغاية، ومن أفضل الطرق للتحقق من مستويات السكر على فترات منتظمة أن يكون لديك جهاز قياس في المنزل، مع فحص «HbA1C» مرتين في السنة، وهو اختبار دم يقيس كيفية تعامل الجسم مع مرض السكري بمرور الوقت.

5 الالتزام بالأدوية

يعد الالتزام بالدواء الموصوف بالكمية والجدول الزمني الموصى به أمراً مهماً للسيطرة على مرض السكري، ويمكن أن يؤدي نقص الجرعة أو زيادتها إلى المعاناة من العديد من المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض.

6 تخلص من السمنة

تعتبر السمنة من أخطر العوامل لمرضى السكري حيث تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.