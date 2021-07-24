أول تعليق للفنانة رولا سعد بعد زفافها

أحمد عاطف (القاهرة)

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد، على حسابها على موقع "إنستجرام"، أول تعليق لها بعد حفل زفافها.

وقالت الفنانة إنها تشارك جمهورها بأجمل أيام عمرها.

وكتبت رولا منشوراً أرفقت معه صوراً من حفل الزفاف وعلقت "جمهور رولا الحبيب.. الفنانة رولا حبت أنها تشارككم فرحتها بأجمل يوم بعمرها، وتخبركم أنه تم يوم أمس زفافها من حبيبها وشريك حياتها المهندس يحيى خضر".

وتابعت: "اقتصر العرس على الأهل والأصدقاء المقربين بسبب كورونا والأوضاع التي يعيشها البلد، وأحيا الحفل فرقة المجد للزفة البعلبكية للفنون والتراث اللبناني".

وأضافت الفنانة أن العرس شهد "أغنية خاصة بشريك عمرها يحيى، كلمات وألحان وتوزيع طوني سابا، غنتها بهذه المناسبة تم كتابتها وتلحينها قبل يومين من الزفاف".