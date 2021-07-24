شركة خاصة تفوز بعقد إرسال مهمة إلى «يوروبا»

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنها منحت عقدا لإرسال أول مهمة لناسا تركز على القمر الجليدي "يوروبا" التابع لكوكب المشتري، إلى شركة "سبيس إكس" الخاصة.

تبلغ قيمة العقد 178 مليون دولار أميركي. وتريد ناسا معرفة ما إذا كان القمر الجليدي "يوروبا" تتوافر فيه ظروف مناسبة للحياة.

وقالت ناسا، في بيان نُشر على الإنترنت، إن من المقرر أن يطلق صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز"، التي يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك، المهمة "يوروبا كليبر" من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا الأميركية.

يمثل العقد أحدث تصويت بالثقة من ناسا في الشركة التي نقلت العديد من الشحنات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا في السنوات الأخيرة.

وفي أبريل، حصلت شركة "سبيس إكس" على عقد قيمته 2.9 مليار دولار أميركي لبناء مركبة فضائية للهبوط على القمر من المقرر أن تحمل رواد فضاء من ناسا إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

لكن تم تعليق هذا العقد بعد أن احتجت شركتا فضاء منافستان، وهما "بلو أوريجن" المملوكة لجيف بيزوس وشركة المقاولات الدفاعية "داينتكس" على اختيار "سبيس إيكس".

ويعد الصاروخ "فالكون هيفي"، المكون من 23 طابقاً والقابل لإعادة الاستخدام جزئياً أقوى مركبة إطلاق فضائية عاملة في العالم حالياً وسبق أن نقل أولى حمولاته التجارية إلى الفضاء في 2019.

وسيقوم المسبار بإجراء مسح مفصل للقمر "يوروبا" التابع لكوكب المشتري والمغطى بالجليد وهو أصغر قليلاً من قمر الأرض وهو من المناطق التي يبحث العلماء عن احتمال وجود حياة فيه في نظامنا الشمسي.

وقالت ناسا إن من بين أهداف مهمة "كليبر" إنتاج صور عالية الدقة لسطح قمر "يوروبا" وتحديد تكوينه والبحث عن علامات النشاط الجيولوجي وقياس سمك غلافه الجليدي، وتحديد عمق وملوحة محيطه.