ديانا حداد تسجل أغنية «خبيتي» من اللون السعودي

مراد اليوسف (دبي)

تواجدت الفنانة ديانا حداد في الاستوديوهات، وأنهت تنفيذ وتسجيل صوتها على أغنية من اللون الغنائي «الخبيتي» السعودي، موضحة لـ«الاتحاد» أنها أغنية جديدة ستقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من الفيديو الخاص بها، وكشفت أنها تفكر في تصويرها فيديو كليب أو تقوم بعملية المونتاج بعدد من الصور الجديدة.

وأوضح الفنان والموزع الموسيقي حسام كامل أنه متحمس للأغنية، خاصة أنها تحمل إيقاعاً سعودياً محبباً لدى الكثيرين من الجمهور الخليجي والعربي، وأكد أنها تحمل توزيعاً موسيقياً حديثاً.

وقد أطلّت ديانا في أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر تلفزيون دبي وقدمت مجموعة من أغنياتها من أرشيفها القديم والحديث، وقالت إنها سعيدة بهذه السهرة الغنائية والحلقة التكريمية لها.