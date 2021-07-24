سعد رمضان: محبة الجمهور صنعت أغنية «حبيت»

مراد اليوسف (دبي)

أعرب الفنان اللبناني سعد رمضان عن حماسه الكبير لإصدار أحدث أغنياته الجديدة، وقال: «أستعد لطرح أغنيتي المنفردة الجديدة بعنوان «حبيت» وهي لون غنائي جديد أقدمه للمرة الأولى، وأنا متحمس جداً لسماع رد فعل الجمهور حول اللون الغنائي المختلف عن جميع أغنياتي السابقة، مؤكداً أنها ستطرح الاثنين المقبل عبر قناته الرسمية في اليوتيوب.

وأضاف: «تحمل الأغنية كلمة عاطفية جميلة فيها كل مشاعر المحبة التي يفضلها الجيل الجديد من الجمهور، وهم السبب الذي جعلني أبحث عن مثل هذه الأغنية لوناً موسيقياً وكلمات».

وكشف سعد رمضان مقدمة كلمات الأغنية والتي وصفها بالمميزة: نبض القلب سميتك، فوق الوصف حبيتك، ما عاد يحلالي عطر من يوم ما شميتك».



وحول حفله الأخير مؤخراً في بيروت، قال: «لقد كانت حفلة رائعة رغم إجراءات التباعد من أجل الوقاية من كورونا، ولكن تفاعل الجمهور مع أغنياتي نقلنا إلى أجواء صيفية مفرحة، فالجمهور يريد أن يفرح ويبحث عن أي مخرج للترفيه».