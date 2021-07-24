مصر.. وفاة طالبة أثناء دخول امتحان الثانوية العامة

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت محافظة المنوفية (شمال القاهرة)، اليوم السبت، حادثاً مأساوياً بوفاة طالبة في الثانوية العامة أثناء دخولها لجنة امتحان مادة الفيزياء.



وذكرت مصادر محلية في محافظة المنوفية، أن الطالبة توفيت أثناء دخول لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة ناصر عبد الغفور الثانوية بمنوف بالمحافظة، ليتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى منوف العام، لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، لكن تبين وفاتها بمجرد الكشف عليها بالمستشفى.



وأضافت أنه من خلال الكشف عليها تبين إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية وأزمة قلبية تسببت في وفاتها، وأنه جار إنهاء الإجراءات الطبية والقانونية لتسليم جثمان الطالبة لذويها.



وسادت حالة من الحزن بين طلاب المدرسة وأسرة وأقارب الطالبة المتوفية بصورة مفاجئة أثناء دخول لجنة الامتحان، مؤكدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حزنهم الشديد من هذه الواقعة والخوف من امتحانات الثانوية العامة لهذه الدرجة.

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية في مصر، اليوم، امتحان الفيزياء، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تُعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد".









