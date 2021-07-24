بدر يوليو.. ظاهرة اكتمال القمر تُزين السماء اليوم

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر هاشتاج "القمر النهاردة"، اليوم السبت، الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تزامنا مع ظاهرة اكتمال القمر أو ما يُعرف بـ "بدر يوليو".

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، إن القمر يبدو بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

وأضاف لـ "الاتحاد"، أن وقت البدر الكامل سيكون اليوم 24 يوليو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأميركية باسم قمر الرعد.

وذكر القاضي أيضا أنه يُمكن ملاحظة اقتران بدر القمر بكوكب زحل اليوم 24 يوليو ثم اقترانه بكوكب المشتري في 25 يوليو، ويتلازمان منذ دخول الليل حتى ولوج ضوء النهار في اليوم التالي.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، بالشكل الحالي الذي فيه القمر، مؤكدين ظهوره بشكل جميل وكامل ومضيء.









