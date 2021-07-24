دلال عبد العزيز تتصدر الأكثر تداولاً.. وتعليق جديد من أسرتها

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر هاشتاج "دلال عبد العزيز"، اليوم السبت، الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر، وكذلك الأكثر تداولاً على محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد نشر شائعات حول وفاتها أمس.

وجددت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، نفيها لخبر وفاتها، مطالبة بتحري الدقة فيما يتعلق بالحالة الصحية للفنانة الكبيرة التي تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر في أحد مستشفيات القاهرة من أعراض فيروس كورونا المستجد، الذي تعافت منه بالفعل.

ونفى الفنان المصري حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، خبر وفاة دلال عبد العزيز، مؤكدا أنهم على مدار أشهر متواجدين مع الفنانة في المستشفى.

وقال عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :"إحنا بقالنا شهور في المستشفى وكلنا متواجدين مع حماتي وقاعدين قدامها 24 ساعة، رامي وإيمى ودنيا وأنا، وفجأة يجيلنا سيل مكالمات ورسائل من كل أهلنا وحبايبنا بيطمنوا".

وتابع تعليقاً على شائعة وفاة دلال عبد العزيز :"حقيقي عايز اسأل اللي كتب الخبر لو حد فينا كان بعيد وسمع الخبر ده حضرتك متخيل كان ممكن يحس بإيه أو ممكن يحصل له إيه على ما يتأكد أن الخبر مش مظبوط، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف في منشور آخر عبر تويتر :"رجاء إحنا المصدر الوحيد لأي خبر يخص الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز، الأخبار من خلالنا فقط، رامي رضوان أو مني شخصيا".

بينما، قال الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على تويتر :"للتوضيح ما أعنيه بـ "من نشر الإشاعة"، أي النشر الصحفي، لا يمكن أن ألوم الناس إنما الصحفي، ألف باء عمله التحقق، فما بالكم لو خبر يمس حياة بشر".

ولا زالت الفنانة دلال عبد العزيز تتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة، حيث قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور محمد النادي في وقت سابق، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.









