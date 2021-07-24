وليد الشامي يغني بعيداً عن ألحانه

مراد اليوسف (دبي) يتحدث الفنان العراقي وليد الشامي عن السهر والفراق في أغنيته الجديدة التي حملت عنوان «يا قلبي» من اللون الغنائي العراقي، والتي يقدمها من ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، في خطوة جديدة له بالغناء من غير ألحانه، وجاءت من كلمات الشاعر رامي العبودي، ومكس جاسم محمد، ويقول في مطلعها: يا قلبي لا لتحب بعد لا تسهر وتشتاق باجر وراك فراق يا قلبي فدوه دفتهم الفرقة ماتنطاق.

وقد طرح وليد الشامي أغنيته الجديدة «يا قلبي» في قناته الرسمية باليوتيوب، بعد أن كان قد عرض أغنيته «مرت» قبل خمسة أشهر محققة 2 مليون و770 ألف مشاهدة، من كلمات الشاعر ياسر التويجري وألحانه وليد نفسه، وهي من اللون الغنائي السعودي.