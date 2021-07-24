قالت شركة التكنولوجيا الأميركية أمازون أنها حذفت أكثر من مئتي مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعها من
مختلف أنحاء العالم في العام الماضي في إطار جهود لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب.
وقالت أمازونإنها تتخذ أيضا إجراء قانونيا ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية. ومنذ 2018، أقامت أمازون 30 دعوى قضائية ضد شركات في ألمانيا وحدها.
وأفادت أمازون بأنه جرى حذف تقييمات كاذبة في 2020 أكثر مما تم في السنوات القليلة الماضية. وتقول الشركة ومقرها سياتل إنها تنفق الآن 700 مليون دولار سنويا عالميا على الموظفين والبرامج المخصصة لرصد هذا
النوع من النشاط ومنعه.