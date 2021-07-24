أمازون تحذف أكثر من 200 مليون تقييم زائف

قالت شركة التكنولوجيا الأميركية أمازون أنها حذفت أكثر من مئتي مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعها من

مختلف أنحاء العالم في العام الماضي في إطار جهود لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب.

وقالت أمازونإنها تتخذ أيضا إجراء قانونيا ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية. ومنذ 2018، أقامت أمازون 30 دعوى قضائية ضد شركات في ألمانيا وحدها.

وأفادت أمازون بأنه جرى حذف تقييمات كاذبة في 2020 أكثر مما تم في السنوات القليلة الماضية. وتقول الشركة ومقرها سياتل إنها تنفق الآن 700 مليون دولار سنويا عالميا على الموظفين والبرامج المخصصة لرصد هذا

النوع من النشاط ومنعه.