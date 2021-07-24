رامي رضوان يكشف حقيقة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

نفى الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، شائعات وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، التي تتلقى العلاج منذ أكثر من 3 أشهر بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد.



وتداولت بعض وسائل الإعلام في مصر وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأخبار حول وفاة الفنانة الكبيرة، ما تسبب في حالة من الجدل وتصدر اسم "دلال عبد العزيز" الأكثر تداولا على تويتر.



وقال رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على تويتر :"الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه".



وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور محمد النادي، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا زالت في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء عملها.

وغابت الفنانة دلال عبد العزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم بسبب تلقيها العلاج في أحد مستشفيات القاهرة منذ أكثر من 3 أشهر من أعراض إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي تعافت منه بالفعل.









