أخبار سارة عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت عائلة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أخبارا سارة عن حالتها الصحية، موضحة أن مستقرة.

وكتب شقيق الفنانة، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك"، "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي على اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم، وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت، حقيقي حب كبير لبنتي وأختي".

وعن حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، قال شقيقها: "ياسمين، الحمد لله حالتها مستقرة، وإن شاء الله خروجها عن قريب".

كان الفنان أحمد العوضي قد طالب الجمهور، مساء السبت الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية. وكتب العوضي "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".