تامر وميريام يتألقان في ثاني حفلات العيد بأبوظبي

تتواصل نجاحات حفلات عيد الأضحى التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في مسرح «الاتحاد أرينا»، حيث شهد الحفل الثاني الذي أحياه كل من الفنان تامر حسني والفنانة ميريام فارس، حضوراً كبيراً من عشاق الأغنيات الإيقاعية السريعة والاستعراضات الغنائية، التي أداها الفنانان على خشبة المسرح وسط تفاعل وانسجام كبيرين مع الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.

جرعة من الاستعراضات والأغاني الخليجية واللبنانية والمصرية والمغربية المحببة لدى جمهورها، قدمتها ميريام التي افتتحت الحفل بأغنية «قومي أرقصي» لتشعل أجواء الحفل حماسة منذ ظهورها على خشبة المسرح، لتواصل بعدها تأدية وصلة بعدد من أغنياتها الشهيرة منها: «كيفك أنت»، و«خلاني»، و«وأنا مش أنانية»، و«حشني ايه»، و«أنا والشوق»، و«أنا ليك».

ميريام فارس

وعبرت ميريام عن سعادتها البالغة للاحتفال مع جمهور أبوظبي بمناسبة العيد وقالت: كنت في غاية الشوق لملاقاة «أهل زايد» في العاصمة الإماراتية، فبعد فترة طويلة من الابتعاد عن تقديم الحفلات الجماهيرية بسبب جائحة «كورونا» جمعتنا أبوظبي من خلال دائرة الثقافة والسياحة من جديد، الذين حرصوا على إقامة الحفلات بحرص تام وإجراءات مشددة.

وتابعت: رغم الأزمة التي لا نزال نعيشها، وتغيير وقت الحفل لإجراءات التعقيم الوطني في أبوظبي، والخوف الذي لا يزال يمتلك الناس جراء «كوفيد- 19»، إلا أن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها أبوظبي لا مثيل لها، ولذلك شعرت بكل تأكيد بالاطمئنان والراحة لإقامة الحفل، وأن تكون هذه الحفلات فال خير لعودة الحياة الغنائية كسابق عهدها قبل الجائحة.

تامر حسني

واختتم تامر حسني حفلات العيد بتقديم وصلة غنائية استعراضية من أشهر أغنياته، وقد استقبله الحضور بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح مقدماً أغنية «حلو المكان»، ليقدم بعدها مختارات من أشهر أغنياته منها: «كل مرة»، و«يا أنا يا مفيش»، و«عيون الناس»، و«اختراع»، و«بنت الايه»، «قرب حبيبي»، و«تلفوني رن».

وقد افتتح تامر حسني مؤخراً الحفلات الجماهيرية في مصر بمدينة العلمين، ليأتي بعدها مباشرة ليشارك جمهور أبوظبي افتتاح الحفلات المباشرة أيضاً في حفلات العيد، وعن ذلك قال: أعشق شعب وجمهور الإمارات، الذي يستقبلني في كل زيارة إليها بحفاوة كبيرة، معبراً عن سعادته لالتقائه بجمهور الإمارات مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الجائحة، متمنياً أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أبوظبي حفاظاً على السلامة العامة والحد من انتشار «كورونا».