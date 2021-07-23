ماجد الكدواني يتصدر تويتر في مصر بسبب "وقفة رجالة"

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر الفنان المصري ماجد الكدواني، اليوم الجمعة، المواضيع الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر بسبب فيلمه الأخير "وقفة رجالة".

وأبدى مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بأداء وتمثيل الفنان بعد عرض الفيلم.

وأكد رواد الموقع أن الكدواني يستحق عن جدارة لقب "نمبر وان" بعد عرض فيلمه بداية من الشهر الجاري وتحقيقه إيرادات غير مسبوقة.

ونشر عدد من مستخدمي "تويتر" مقاطع فيديو كوميدية للفنان ماجد الكدواني، معلقين عليها بالإعجاب الشديد بالأداء والتمثيل في فيلمه الأخير الذي يشاركه بطولته بيومي فؤاد، وسيد رجب، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل.

وقال أحد مستخدمي تويتر "اليوتيوب وصلني لمشهد رائع للأستاذ ماجد الكدواني يستاهل عليه أوسكار أحسن ممثل".

وأضاف آخر "أنا بحب ماجد الكدواني جداً، تحس إنه حالة مصرية جميلة وفريدة فيه طيبة المصريين وشجنهم وخفة دمهم وشوية الفلسفة اللي بتبنيها ضربات الحياة وصدماتها، ربنا يديله الصحة والعافية ويمتعنا بفن راقي وجميل زي روحه الحلوة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً مقاطع فيديو ساخرة لمشاركة ماجد الكدواني في فيلم "مش أنا".

وفيلم "وقفة رجالة"، هو فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2021. الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف هيثم دبور، وإنتاج تامر مرسي.