بلينهايم.. فخامة ملكية

شعبان بلال (القاهرة)

«بلينهايم» أكبر منزل ريفي في إنجلترا، وحصل على لقب قصر، لأنه مكافأة من الملكة آن لقائدها العسكري ودوق مارلبورو الأول جون تشرشل بعد انتصاراته في بدايات القرن الثامن عشر. وبني القصر بين عامي 1705 و1722 وأصبح مقر دوقات مارلبورو حتى يومنا هذا، ما يدل على أهميته التاريخية والسياسية، لذا وضعته منظمة اليونسكو على قائمتها للمواقع التراثية عام 1987.

خلافات معمارية

وقع الاختيار على السير كريستوفر ورين لتصميم القصر، لباعه الطويل في التاريخ المعماري الإنجليزي، وكان هو الاختيار الأول لدوقة مارلبورو، لكن الدوق ذهب إلى السير جون فانبروغ، المهندس والمسرحي الإنجليزي، وكلفه رسمياً بتصميم قصر بلينهايم الكبير. ومنذ اليوم الأول نشبت الخلافات بين فانبروغ والدوقة، لأنها كانت متمسكة باختيارها للسير ورين، واستمرت النزاعات حتى توصل الدوق إلى حل جديد وهو تكليف شريك السير فانبروغ بإنهاء العمل في القصر وهو نيكولاس هوكسمور. وبعد الانتهاء من القصر، وإعلان افتتاحه رسمياً عام 1725 رفضت دوقة مارلبورو دخول السير فانبروغ وزوجته بلينهايم بين أعضاء الجمهور العادي، والجدير بالذكر أن القصر كان حديقة للغزلان قبل تحويله إلى أحد أكبر المنازل في إنجلترا، وكان مملوكاً لملكة إنجلترا، ويتبع أراضي التاج البريطاني.

حديقة متموجة

بعد وضع القصر على قائمة التراث العالمي أصبح من الممكن زيارته، والتجول في بعض أرجائه بحرية، لأنه مازال حتى الآن المقر الرئيس لدوقات مارلبورو، ولا يمكن الاقتراب من مكان سكنهم الرسمي، ولكن هناك ما يمكن للزائرين رؤيته.

أهم هذه الأشياء هي الحديقة الضخمة المتموجة وخط السكة الحديد الصغير Park Railway، ويمكن أيضاً المرور على ملاعب المغامرات وصيد الأسماك ومنزل الفراشات، أو القيام بجولة في محال بيع الهدايا وشراء بعض الأشياء التذكارية للأهل والأصدقاء، وأشهرها المياه الطبيعية المعدنية المعبأة في زجاجات.

حفلات ومهرجانات

تشرف دوقات مارلبورو حتى الآن على بعض الحفلات والمهرجانات التي تقام في القصر، وفي حديقته الخارجية، ويمكن لأي شخص حضورها والاستمتاع بالكثير مع الأنشطة برفقة الدوقات، وذلك مقابل بعض الرسوم البسيطة التي تبلغ 25 جنيهاً إسترلينياً.