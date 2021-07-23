د. شريف عرفة يكتب: غريزة الانتصار

متى يصبح المرء متطرفاً؟

في تقرير صادر عن معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة، وجد الباحثون أن متوسط أعمار المنضمين الجدد للمنظمات الإرهابية - مثل داعش - تتراوح أعمارهم بين 15 - 30 سنة. وهي مرحلة عمرية يوليها علماء نفس النمو اهتماماً خاصاً... ففي هذه المرحلة تتشكل الهوية ويبحث الإنسان عن الانتماء.. فيها يتحمس لتشجيع فريق كروي، ولخوض النقاشات الحامية مدافعاً عن وجهة النظر التي يعتقد أنها الصواب..

في هذه المرحلة يتعطش الشاب للانتماء لجماعة وللشعور بالانتصار.. أي انتصار..

حين زرت جامعة هارفارد لحضور حفل تخرج أخي لاحظت شيئاً عجيباً.. وهو التنافس الرياضي المستعر بين طلبة جامعة هارفارد وجامعة ييل.. طبعاً ليس لدرجة التعصب، لكن لدرجة السخرية الدائمة من الفريق الآخر.. فريقنا أفضل من فريقهم.. نحن أفضل من الآخر الذي نتعالى عليه.. رأيت غريزة الانتصار في أكثر البيئات عقلانية وتحضراً.. وهذا أمر أراه طبيعياً بحكم تكويننا النفسي البدائي، ويمكننا الاستفادة منه أيضاً لو أردت رأيي..

فغريزة الانتصار هذه، يمكن توجيهها في مسارات صحية للمجتمع.. لكن.. ماذا لن انسدت كل هذه المسارات؟

جفاف الساحة الفكرية، والفراغ الثقافي الذي يسود بعض البلدان، وانعدام الأنشطة التي تحتوي طاقة شبابه، من الأسباب التي تدفعهم للانخراط في مثل هذه التنظيمات بحثاً عن المعنى والغاية وإشباع الانتماء والرغبة في الشعور بالتفوق والانتصار على «آخر» ما. لذلك ينبغي اعتبار الأمر مسألة أمن قومي لمواجهة تهديد وجودي يواجه المجتمعات.. عن طريق الاهتمام بتوفير متنفسات لغريزة الانتصار هذه.. عن طريق تشجيع التنافس الرياضي.. أو الأنشطة الطلابية.. أو التنافس العلمي أو المعرفي بالانخراط في مناقشات فكرية واجتماعية.. أو عن طريق تشجيع الانتماء القومي والرغبة في إعلاء شأنه..

وجود «فرق متنافسة» معترف بها في المنظومة الاجتماعية، أمر مفيد للمجتمع.. فكّر مثلاً في تنافس تجاري مفيد لحركة الاقتصاد.. أو تنافس رياضي يفرغ فيه الناس طاقتهم.. أو تنافس جمعيات هيرية، أو أنشطة طلابية.. أو حراك فكري يفيد التقدم العلمي.. من الصحي للمجتمع أن يعتاد أفراده فكرة التعدد والاختلاف والنقاش.. ففي مجتمع لا يفكر، لن تتشكل لديه مناعة فكرية.. ولن يعتاد الاختلاف.. وبالتالي لن تجد له مقاومة ضد فكر التطرف الذي يعادي ويحرض ضد كل مختلف!

حينما ينضج الإنسان لا تعود نظرته للحياة بهذا الاستقطاب.. لا يعود العالم منقسماً بين نحن وهو.. خير وشر.. بل تتسع الدائرة الأخلاقية لتشمل البشرية جمعاء.. وتتسع المدارك لتحتوي منطلقات فكرية تجعله أكثر تسامحاً.. لكن إلى أن يصل الإنسان لهذه المرحلة من النضج، ينبغي تمهيد الطريق لها.. أو على الأقل، الحد من الضرر الناجم عن المراحل التي تسبقها في النضج النفسي!