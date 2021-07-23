ما علاقة داليا مصطفى بـ «الحرير المخملي»؟

سعيد ياسين (القاهرة)

استأنفت داليا مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل «الحرير المخملي»، الذي توقف طوال الفترة الماضية، بسبب انشغال غالبية المشاركين فيه بمسلسلاتهم التي عرضت خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت داليا لـ «الاتحاد»: إن المسلسل الذي يشاركها بطولته مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وأحمد عبدالغني، ومها أبو عوف عن رواية لأميمة عز الدين وإخراج أحمد حسن، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال أسرة ينتمي كبيرها لأعرق العائلات الإقطاعية، ويتمتع بالصرامة والحدة في تعاملاته مع أبنائه والمحيطين به ويعتقد أنه على صواب في كافة قراراته، ما يدخله في العديد من الصراعات الشخصية، والخاصة بالتجارة والميراث، وأشارت إلى أنها تجسد فيه شخصية فتاة متمردة وصاحبة شخصية قوية تدعى «فادية»، وهي ابنة مصطفى فهمي، تحلم بالعمل صحفية، وهو ما تحققه بعد انتهائها من دراستها الجامعية، وتقوم بإجراء تحقيقات صحفية مهمة، واعتبرت الدور جديداً تماماً عليها، وهو ما حمسها للتفرغ التام له، وكشفت عن أنه من المقرر عرض «الحرير المخملي» فور الانتهاء من تصويره، وبعيداً عن الانتظار لعرضه خلال شهر رمضان، وأبدت تفاؤلها بنجاحه بعيداً عن رمضان، ودللت على كلامها بنجاحها مسلسلاتها التي عرضت في مواسم مختلفة، ومنها: «الكبريت الأحمر»، و«البيت الكبير»، و«حرب الشانزليزيه»، و«في يوم وليلة» وغيرها.