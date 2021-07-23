«يوم جميل» يعيد هنا شيحة للسينما

القاهرة (الاتحاد)

تعود هنا شيحة إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام من خلال الفيلم الجديد «يوم جميل»، والذي حمل أكثر من عنوان منذ بداية تصويره قبل عام، منها «سوء الرجالة»، و«النهاردة يوم جميل».

وقالت هنا لـ «الاتحاد»: إن الفيلم تقرر عرضه قريباً على شاشة إحدى المنصات الإلكترونية التي استقبلت خلال الفترة الماضية عدداً من الأفلام السينمائية الجديدة، وحققت فيها نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، وكشفت عن أن «يوم جميل» يتعرض للعديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية، وفي مقدمتها المشاكل الزوجية التي تنشأ بين الأزواج نتيجة ضغوط الحياة والملل ومشاكل الأطفال وغيرها، وتجسد فيه شخصية زوجة تدعى «سميحة» تتعرض للقهر، والعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها، وأشارت إلى أنه يشاركها بطولة الفيلم كل من باسم سمرة، وأحمد وفيق، ونجلاء بدر، وانتصار، وكريم كوچك، ومحمود الليثي، وتأليف وإخراج نيفين شلبي في تجربتها الروائية الطويلة الأولى، ولفتت إلى أنه يعيدها إلى السينما بعد غياب ثلاثة أعوام، منذ شاركت عام 2018 في فيلمي «الديزل» مع محمد رمضان، وياسمين صبري، و«عيار ناري» مع أحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وروبي.من ناحية أخرى أبدت هنا سعادتها بالمشاركة مؤخراً في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان الدولي الخامس لسينما المرأة، والتي ضمت معها المخرجة اليونانية إيوانا كريونا، والمخرج السوري روش عبدالفتاح.