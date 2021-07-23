نصائح لحيوية الشعر والبشرة

أبوظبي (الاتحاد)

يعاني الكثير من السيدات سوء حالة بشرتهن وشعرهن أثناء فترة فقدان الوزن، حيث تصبح البشرة شاحبة ويبدو الشعر ضعيفاً خاصة خلال المناسبات، وقالت خبيرة التغذية الهندية بوجا ماخيجا: إن الحل في تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك اليومي.

وأوضحت ماخيجا أنه يجب اتباع حمية غذائية لا تؤدي لفقدان الدهون الصحية وتجريد الوجه من توهجه وتألقه والشعر من قوته ونعومته، ونقل موقع «Indian Express» أهم النصائح التي قدمتها الخبيرة ومنها:

- الماء هو أهم عنصر في نظامك الغذائي لترطيب بشرتك.

- تخلي عن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية بشكل مفرط التي تسبب فقداناً للعضلات والكولاجين لا يمكن تعويضه.

- لا تفرطي في ممارسة الرياضة.

- أدخلي بعض الدهون الجيدة مثل زيت جوز الهند والبذور والمكسرات.

- تناولي كوبا من سموذي الخضار يومياً، والذي يتكون من مزيج من الخيار والجزر والشمندر والفلفل والطماطم والماء وعصير الليمون.