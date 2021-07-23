أوروبا توافق على لقاح كورونا للفئة 12-17 عاماً

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الجمعة، على استخدام لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

بذلك، يصبح هذا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة "موديرنا" الأميركية هو اللقاح الثاني الذي يسمح باستخدامه للمراهقين في دول الاتحاد الاوروبي الـ27.

وقالت الوكالة، في بيان، إن "لجنة الأدوية للاستخدام البشري في وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بأن يشمل استعمال لقاح سبايكفاكس المضاد لكوفيد-19 (موديرنا) الأطفال بين عامي 12 و17 عاماً".

ولفتت الوكالة، المعنية بتنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن اللقاح سيعطى لهذه الفئة من الأطفال والمراهقين على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع.