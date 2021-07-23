عقار جديد للسكري يؤخذ مرة واحدة أسبوعياً

قالت شركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على استخدام عقار تنتجه لخفض مستويات السكر في الدم، جنباً إلى جنب مع حمية غذائية، وممارسة الرياضة.

ويعطى العقار «بايدوريون» للمرضى بدءاً من سن العاشرة.

ويؤخذ عن طريق الحقن مرة أسبوعياً لمرضى السكري من النوع الثاني في المرحلة العمرية بين عشرة أعوام و18 عاماً.

والنوع الثاني من السكري هو الأكثر شيوعاً من المرض، حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من هرمون الأنسولين الذي يتحكم في مستوى السكر في الدم.