بدرية طلبة تنفي شائعة وفاتها بهذه الكلمات

شعبان بلال (القاهرة)

نفت الفنانة المصرية بدرية طلبة شائعة وفاتها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تداول هذه الأخبار تسبب في قلق أسرتها عليها. وطمأنت بدرية طلبة أصدقائها وأقاربها على حالتها، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" قائلة: "كل الحبايب اللي اتصلوا بيا أنا بخير الحمد لله وزي الفل، وحسبي الله ونعم الوكيل في الشائعات، الدنيا اتقلبت إخواتي كانوا مرعوبين كلهم وبطمن كل حبايبي". وكانت شائعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة بدرية الطلبة، وهو ما تسبب في جدل واسع وذعر بين أقارب وأصدقاء الفنانة المصرية. وتعتبر مسلسل "اللي مالوش كبير"، هي آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بدرية طلبة خلال شهر رمضان 2021، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة: "ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، خالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز".

