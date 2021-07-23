مصر.. شاب يقتل أمه لسبب غريب



أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر جريمة مروعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تمثلت في قتل شاب لأمه البالغة من العمر 64 عام، عبر طعمها في رقبتها بوساطة سكين.

ووقعت الجريمة في منطقة إمبابة بالعاصمة القاهرة بعدما نشبت مشاجرة بين الأم وابنها، ما دفعه إلى الاعتداء عليها حتى توفيت.

وألقت الشرطة المصرية القبض على الابن المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبعت مكانه، وذلك عقب بلاغ من أخيه روى فيه للشرطة تفاصيل الجريمة، وقررت الشرطة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من خلال التحقيقات أن الشاب المتهم مدمن على المواد المخدرة، إضافة إلى معاناته من مشاكل نفسية، تسببت في دخوله إلى مستشفى الأمراض النفسية.