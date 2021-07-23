أثناء تجوله بالدراجة.. حوار بين السيسي وأسرة مصرية في العلمين

شعبان بلال (القاهرة)



توقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء تجوله، وهو يقود دراجته بمدينة العلمين الجديدة صباح اليوم، للحديث مع أسرة مصرية للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم، في واقعة متكررة كل يوم جمعة.



وبدأ حديث الرئيس السيسي مع الأسرة بسؤال رب الأسرة عن أسماء أولاده وعن أحوال الأسرة، والذي أكد أنه من محافظة القليوبية، ويعمل داخل مدينة العلمين الجديدة منذ عام.



وسأل الرئيس السيسي أيضاً رب الأسرة عن راتبه الشهري، قائلاً «بتقبض كام؟»، ليرد قائلاً «الحمد لله مستورة».



وتفاعل رب الأسرة مع الرئيس السيسي قائلاً: «ربنا يباركلنا فيك يا ريس احنا ولادك، ربنا يعطيك عمر على عمرك، ومصر دائما بخير بيك».



واختتم الرئيس السيسي حديثه مع الأسرة المصرية بقوله: «الإيد الشقيانة فيها البركة».



وفي سياق متصل، تصدر الرئيس السيسي، أمس، الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بسبب فيديو له مع أحد المجندين في مدينة العلمين الجديدة.



وانتشر الفيديو الذي يُجري فيه الرئيس المصري جولة بدراجته في إحدى المناطق ليلاً، وبجواره عدد من الجنود على دراجاتهم.

وخلال المقطع المصور باغت الرئيس السيسي أحد الجنود، وسأله عن الوظيفة التي يتمناها بعد انقضاء مدة تجنيده، ليرفض الشاب الإجابة بسبب الإحراج.