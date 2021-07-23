هل القهوة تحمي من الإصابة بـفيروس كورونا ؟

وجدت دراسة جديدة، أن تناول القهوة والخضروات قد يوفر بعض الحماية من فيروس كورونا COVID-19.

قالت مارلين كورنيلس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج: "إن فيروس كورونا COVID-19 هو عدوى تنفسية، والجهاز المناعي يلعب دورًا مهمًا في الأمراض المعدية، وأن تغذية الشخص تؤثر على المناعة".

ووفقا لموقع “wttw”، درس الباحثون ما إذا كانت بعض الأطعمة المعروفة بأنها مرتبطة بالمناعة سترتبط بـ فيروس كورونا COVID-19.

استخدم الباحثون بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة والتي التقطت السلوكيات الغذائية لما يقرب من 38000 شخص من عام 2006 إلى عام 2010 لمعرفة ما إذا كانت تلك السلوكيات السابقة لها أي تأثير على خطر الإصابة بـ كورونا COVID-19 في عام 2020.

ووجدوا أن 17٪ من المشاركين أثبتت إصابتهم بالفيروس بين مارس وديسمبر من العام الماضي.

أظهرت الدراسة، التي حللت تأثير الشاي، أن شرب كوب واحد على الأقل من القهوة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بحوالي 10٪ عندما يتعلق الأمر بالإصابة بـ كورونا COVID-19.

في حين أن كل من الشاي والقهوة يحتويان على مادة الكافيين، فإن الأول لم يكن له تأثير على الصحة.

وقالت مؤلفة الدراسة: "نحن نعلم أن القهوة تحتوي على الأقل على ضعف كمية الكافيين الموجودة في الشاي، وأن عدم وجود تأثير قد يرجع إلى تركيزات أعلى من الكافيين في القهوة أو المركبات الموجودة فقط في القهوة وليس الشاي.

كما ارتبط تناول الخضروات أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بعدوى كورونا COVID-19، ووفقًا للدراسة فإن تناول ما لا يقل عن 0.67 حصة يوميًا من الخضار النيئة أو المطبوخة ، باستثناء البطاطس، كان له تأثير على الشخص والإصابة بكورونا.

في حين أن تناول عدد قليل من الخضار يمكن أن يوفر بعض الحماية من فيروس كورونا COVID-19 ، وجد الباحثون أن تناول حتى جزء صغير من اللحوم المصنعة يمكن أن يكون له تأثير معاكس.

قال كورنيليس: "لم نجد تأثيرًا سلبيًا على استهلاك اللحوم الحمراء، لكننا وجدنا تأثيرًا سلبيًا على اللحوم المصنعة".

وفقًا للدراسة، فإن تناول 0.43 حصة يوميًا من اللحوم المصنعة، كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بـ كورونا COVID-19.

تتفق نتائج الدراسة مع الإرشادات الغذائية الأمريكية ، "التي توصي بالفعل الأشخاص بتناول ما يكفي من الخضار ، وأن خمسة أكواب من القهوة يوميًا آمنة ومفيدة لبعض الأمراض المزمنة".