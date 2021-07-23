بسبب ابنته.. محمد ثروت يتصدر قائمة الأكثر بحثاً



عبد الله أبوضيف (القاهرة)

تصدر الفنان المصري محمد ثروت قائمة الأكثر بحثاً على محرك جوجل، وذلك بسبب مولودته الجديدة.

ونشر ثروت صورة على حساب إنستجرام الخاص به، معلناً عن قدوم مولودته الجديدة والتي أسماها «دهب»، وطلب من المتابعين الدعاء لزوجته بالصحة.

وكتب ثروت: «الحمد لله رب العالمين، رزقت اليوم، بفضل الله ونعمته، ببنوته جدية في عائلة ثروت دهب ربنا يحفظها ويحميها».

وأرسل الفنان المصري رسالة إلى زوجته كتب فيها: «بحبك يا منى عمري، شكرًا أنك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقتي أني عندي بنوتة زي القمر، زي أمها ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب».

وفي آخر الرسالة كتب ثروت دعاء إلى الله: «سبحان الله.. والحمد لله.. ولا إله إلا الله.. والله أكبر.. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي.. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين».