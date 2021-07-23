شركة تبتكر دراجة كهربائية قابلة للطي



عبد الله أبوضيف (القاهرة)

أطلقت شركة Perry Ehopper الإنجليزية دراجة كهربائية جديدة، تتميز بكونها أخف دراجة كهربائية قابلة للطي على الإطلاق.

ويبلغ وزن الدراجة 14 كيلو فقط، وتقبل الطي لتصبح بحجم إلى 780 مم في 580 مم، وبذلك يمكن وضعها في صندوق السيارة بمنتهى السهولة.

وبحسب موقع autocar فإنه يمكن فتح وطي الدراجة في أقل من 10 ثوان، يوفر محرك، وتأتي بمحرك قوي في العجلة الأمامية بقدرة 250 وات، ، وبإطارات عريضة مقاس 2.235 بوصة لتضمن الاستقرار والراحة أثناء القيادة.

ويمكن شحن البطارية بسرعة في غضون ما بين ثلاث إلى أربع ساعات، وتكفي للسير مسافة 31 ميلاً.

وتأتي الدراجة الجديدة بخمس سرعات مختلفة تصل إلى 15.5 ميل في الساعة، وبمكابح قوية تساعد على التوقف المفاجئ حتى في أثناء القيادة بالسرعة القصوى.

وقدمت الشركة في الدراجة عدة أدوات هامة، مثل شاشة بها جميع المعلومات اللازمة منها الأميال ومستوى البطارية، وواقيات من الطين وأضواء للقيادة الليلية وسلة وحقيبة لوضع الأدوات.