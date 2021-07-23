بالفيديو.. فأر يقتحم جلسة برلمان ويثير فوضى بين النواب

أثار فأر ضخم، حالة من الفوضى والهلع خلال جلسة داخل برلمان إقليم الأندلس الذي يتمتع بحكم ذاتي في جنوب إسبانيا.

واقتحم الفأر جلسة البرلمان، الأربعاء، وهرع بعض النواب إلى الوقوف أعلى كراسي القاعة خوفا من الفأر، بينما سُمع صوت من بينهم يدعو إلى التزام الهدوء.

ودخل الفأر القاعة في الوقت الذي كان من المقرر أن يصوت المشرعون على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا بحسب «rt».

بالفيديو.. فأر يقتحم جلسة برلمان ويثير فوضى بين النواب

وبمجرد انتهاء الضجة، عاد المشرعون إلى واجباتهم وتمت الموافقة على دور سوزانا في مجلس الشيوخ، وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن حجم الفأر كبير.