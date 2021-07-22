عودة مواقع إلكترونية لشركات أميركية بعد انقطاع الخدمة

عادت العديد من المواقع الإلكترونية لشركات طيران وبنوك وشركات تكنولوجيا أميركية للعمل، وتقديم الخدمة عبر الإنترنت مساء اليوم الخميس، بعد تعطل استمر لفترة وجيزة في ثالث واقعة من نوعها خلال شهرين.

وتعطلت مواقع إلكترونية لشركات من بينها «دلتا إيرلاينز»، و«كوستكو هول سايل» و«أميركان إكسبريس».

وأصدرت شركة «أكاماي تكنولوجيز» تحذيرا بشأن قصور في خدمة (إيدج دي.إن.إس) وأشارت إلى «عطل جزئي» في موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة، في تغريدة في وقت لاحق «أصلحنا هذا الأمر. وبناء على الملاحظات الحالية، عادت الخدمة للعمل بشكل طبيعي».

وقالت شركة «أوراكل» إنها تراقب مشكلة عالمية متعلقة بمقدم خدمات سحابية مما أثر على الوصول للعديد من المواقع الإلكترونية.

وفي يونيو، شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي، ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة وأشارت بعض التقارير حينها إلى خلل فني في شركات مزودة لخدمات خوادم سحابية في الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع (داون-ديتكتور)، الذي يرصد الأعطال في شبكات الإنترنت وخدمات المواقع، فقد أظهرت بلاغات من مستخدمين وجود نحو 3500 مشكلة في موقع شركة (إير-بي.إن.بي) للحجوزات. كما أبلغ نحو 1500 مستخدم لموقع (هوم ديبوت) عن مواجهة مشكلات.