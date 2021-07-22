«جوجل» سيعرض لك أسباب عثوره على نتائج بحثك

قال محرك «جوجل» للبحث على الإنترت، اليوم الخميس، إنه سيعرض على مستخدميه المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.

وأضافت الشركة أنه سيصبح بمقدور الباحثين عن استفسارات على «جوجل»، الآن، النقر للدخول في تفاصيل، مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، وذلك للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات التي يعرضها المحرك لموضوع البحث.

تجري «جوجل» تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها.

وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعاً ما يتطور بسرعة، وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.