كيف نحقِّق السعادة؟

ترجمة: عزة يوسف

أكّد خبراء أن تخصيص بعض الوقت لأنفسنا يُعتبر ممارسة صحية، وفرصة لتحسين المزاج، وعدّد موقع Times of India، عدّة طرق للشعور بالسعادة:

ـ هواية مفضّلة

أفضل طريقة للاستفادة من وقت الفراغ، الانخراط في نشاط جديد، أو ممارسة هواية مفضّلة، ما يساعد على التواصل مع النفس بطريقة إيجابية.

ـ تجنُّب المقارنة

مقارنة حياتنا بحياة المشاهير أو الأصدقاء والمعارف، تؤدّي إلى خيبة الأمل والاكتئاب، وعلينا أن نتذكَّر أن كل فرد مختلف ولديه مشاكله، وأن نشر الصور السعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعني بالضرورة أن هؤلاء الأشخاص سعداء حقاً.

ـ استراحة

مع أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد نعمة، إلا أنها قد تتسبّب بارتفاع مستويات القلق والتوتر، ولقضاء وقت نوعي من المفيد أخذ استراحة منها، والابتعاد عنها بين وقت وآخر.

ـ استرخاء

تخصيص بعض الوقت لتدليل النفس بالاسترخاء، يساعد على الارتياح وتجديد الشباب، وقد يكون بزيارة مركز للتدليك والعناية بالبشرة، أو تناول الفطور في مطعم مفضَّل.

ـ رياضة

الرياضة من الأنشطة التي تساعد على إفراز هرمون الإندورفين المسؤول عن السعادة. ولمن لا يمارسون التمارين بشكل روتيني، فإن مزاولة نشاط بدني طوال اليوم يجلب الاستمتاع ويحسِّن المزاج.

ـ الطبيعة

قضاء بعض الوقت في الطبيعة أفضل نصيحة لتحقيق السعادة والراحة النفسية، ومن الأفكار الجيدة التنزّه في الحديقة، أو القيام برحلة على الدراجة الهوائية، ما يحمينا من الاكتئاب.

ـ تفكُّر بالنِعم

يعزِّز التعبير عن الامتنان مشاعر السعادة والأمل، ومع والتفكُّر بالنِعم، وإعداد قائمة بالأمور التي نقدِّرها في حياتنا، نُبعد عنا الشعور بالضيق.