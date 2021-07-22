صور.. لأول مرة.. رصد ولادة أقمار حول كوكب جديد

رصد العلماء للمرة الأولى منطقة تتشكل فيها أقمار حول كوكب خارج نظامنا الشمسي، عبارة عن تكوين يشبه كوكب المشتري، تحيط به هالة ضخمة من الغاز والغبار بما يكفي لولادة ثلاثة أقمار بحجم قمرنا.

استخدم الباحثون تلسكوب (ألما) في صحراء أتاكاما في تشيلي لرصد القرص الذي يحتوي على مواد تتراكم على بعضها في حركة تشبه الدوامة حول أحد كوكبين حديثي الولادة يدوران في فلك نجم شاب يطلق عليه اسم (بي.دي.إس 70) على مسافة قريبة نسبيا من الأرض تبلغ 370 سنة ضوئية.

صورة تظهر نظام "بي.دي.إس 70" في طور التكوين

تعادل السنة الضوئية الواحدة مسافة 9.5 تريليون كيلومتر تقريبا.

وتتولد الأقمار من هذه الهالات أو الأقراص المحيطة بالكواكب. وعلق الباحثون على الاكتشاف بالقول إنه يتيح فهما أعمق لعملية التكوين في بداية العمر بالنسبة للكواكب والأقمار.

وخارج نظامنا الشمسي، تم اكتشاف أكثر من 4400 كوكب لكن لم يتم العثور على أقراص حول الكواكب من قبل لأن جميع الكواكب الخارجية المعروفة حتى هذه اللحظة موجودة في أنظمة شمسية مكتملة النضج، باستثناء الكوكبين الغازيين حديثي الولادة حول النجم (بي.دي.إس 70).

قالت عالمة الفلك ميريام بينيستي من جامعة «جرونوبل» الفرنسية، التي قادت الدراسة ونشرتها يوم الخميس في مجلة «أستروفيزيكال جورنال ليترز»، إن «هذه الملاحظات فريدة من نوعها حتى الآن وكنا ننتظرها منذ زمن طويل لوضع نظرية تكوين الكواكب تحت الاختبار ورصد ولادة كواكب وأقمارها لحظة حدوثها».

تتساوى كتلة النجم البرتقالي (بي.دي.إس 70) تقريبا مع الشمس ويبلغ عمره حوالي 5 ملايين سنة ضوئية وهي طرفة عين في الزمن الكوني، والكوكبان أصغر منه سنا.