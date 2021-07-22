الهارب.. «القيثارة مصرية»

أبوظبي (الاتحاد)

«الهارب» من أقدم الآلات الوترية، تتألف من 3 أجزاء رئيسة، صندوق الصوت، الرقبة والأوتار، تعتمد على تجويف مجفَّف من الخشب، تُشد عليه الأوتار فتُصدر رنيناً. كانت تُستخدم في المعابد، وظهرت في حضارات أخرى مثل الآشورية وحضارة ما بين النهرين، ثم وصلت إلى آسيا وعرفها الرومان قبل أن تنتقل إلى أوروبا لتصبح من الآلات الكلاسيكية الشهيرة في الأوركسترا والعزف المنفرد.

تم العثور على أقرب الآلات الشبيهة بالهارب، لدى السومريين عام 3500 قبل الميلاد، وظهرت على جدران المقابر المصرية التى يرجع تاريخها إلى عام 3000 قبل الميلاد، وفيها أداة تشبه قوس الصياد، تحمل عدة رسومات.

تطوّرت الآلة عند قدماء المصريّين، وعُرفت بـ «القيثارة المصرية»، فكبر حجمها وازدادت أوتارها وصُنعت لها مفاتيح لتثبيت الأوتار من العاج و«الأبنوس». ويُعزف عليها باحتضانها عمودياً، إما جلوساً أو وقوفاً أو جثواً على الركبة.

تبدّل شكلها مع مرور الزمن، وكبر حجمها حتى وصل إلى المترين ارتفاعاً، وأصبحت تضم 19 وتراً، وتستخدم في الموسيقى الكلاسيكية والجاز.

انتشرت في إيطاليا عام 1580، وكان أوّل استخدام لها في الفرق الموسيقية في أوبرا «أورفيو» Orfeo لمونتڤيردي عام 1607. وفي عام 1660، ابتُكرت دوّاسات لها تستطيع أداء كل أصوات السلّم الموسيقي، وأصبح باستطاعة كل دوّاسة رفع حدّة الوتر درجة صوتية كاملة أو نصف درجة.

الهارب الحديثة ذات 46 وتراً تُقارب آلة البيانو في مداها الصوتي، ومن أشهر الأعمال الموسيقية اعتماداً عليها، «دعوة إلى الفالس» لـ «فيبر»، «الحوارية في صول» لـ «رافيل»، و«حوارية الهارب» لـ «جوليفيه». ومن أهم عازفيها جان فرانسوا، جوزيف وألفونس جان، هنرييت رينيه، منال محيي الدين ورهف شيخاني.

عام 1778، ونتيجة لهذا الابتكار، كتب موزارت مؤلّفاته الموسيقية «حوارية الفلوت والهارب».

عام 1786، قام الفرنسي سباستيان إرار بإجراء تحسينات على الهارب في مفاتيحها ودوّاساتها الـ 7.

عام 1801، ظهرت الهارب الحديثة ذات الحركة المضاعفة، وعُرفت باسم «هارب إرار» ودخلت إلى فرق الأوركسترا.