«موديل 90».. وقفةٌ بين الأمس واليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

لليوم الرابع على التوالي وبالتزامن مع إجازة عيد الأضحى، يتواصل اليوم الجمعة عرض مسرحية «موديل 90»، على مسرح المركز الثقافي بعجمان، مع الالتزام بأفضل الشروط الوقائية لضمان السلامة العامة، وهي من تأليف طلال محمود، إخراج مروان عبدالله صالح وبطولته، مع فاطمة الحوسني، موسى البقيشي، رحاب العطر، عادل خميس وأحمد مال الله.

يضع بعض الفنانين المحليّين على عاتقهم عودة «أبو الفنون» من جديد، بعدما توقّف تنفيذ الأعمال المسرحية منذ بداية تفشي الجائحة، وبعد محاولات استطاع ممثلو مسرح دبي الأهلي، تنفيذ مسرحيتهم الجديدة بعنوان «موديل 90»، لتكون هدية للجمهور في عيد الأضحى المبارك.

تدور فكرة «موديل 90» في قالب كوميدي اجتماعي تراثي، ما بين الماضي والحاضر، حول عائلة تعيش في بيت واحد في تسعينيات القرن الماضي، وتستعرض إنجازات الإمارات منذ تلك الفترة، وكيف كانت وإلى أين وصلت بفضل القيادة الرشيدة. وتسلِّط الضوء على أحداث مهمة، منها صعود منتخب الإمارات في كرة القدم إلى كأس العالم، مع تعريف الجيل الجديد بحياة الأجداد قديماً.

من كوليس المسرحية

شروط السلامة

حول تنفيذ المسرحية، أكّد مخرجها وبطلها الفنان مروان عبدالله صالح، أنه استبشر خيراً مع بدء عرض «موديل 90»، وقال: اعتدت من خلال مسرح دبي الأهلي بحكم أنني نائب رئيس مجلس إدارته، ألا أغيب عن المسرح نهائياً، لأنه كل حياتي، بحيث أقدِّم كل عام تقريباً عملاً مسرحياً جماهيرياً مع فريق عملي، لكن مع توقُّف الحركة المسرحية في العالم بسبب تفشي جائحة «كورونا»، أُلغيت وتأجّلت كل المشاريع المسرحية حتى إشعار آخر.

أضاف: استطعنا تنفيذ «موديل 90» مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة لفريق العمل والحضور.

كوميديا هادفة

وأوضح مروان أنه تم تنفيذ المسرحية خلال 45 يوماً تقريباً، من بروفات وتحضيرات للديكور والمكياج والملابس، وتعود كلها إلى فترة التسعينيات، لافتاً إلى أن الجمهور يعيش مع أبطال المسرحية حكاياتهم ومشكلاتهم العائلية والعملية التي يتعرض لها الجميع في الواقع.

«كامل العدد»

من جهتها، عبّرت الفنانة فاطمة الحوسني عن سعادتها بالمشاركة في بطولة هذا العمل المسرحي الكوميدي الهادف، الذي يُنعش «أبو الفنون» مجدداً، بعد توقّفه لفترة طويلة.

وقالت: حينما علمت أن مقاعد المسرح ترفع شعار «كامل العدد» خلال أيام عيد الأضحى، تأكّدت من مدى تعطّش الجمهور للأعمال المسرحية كما فناني المسرح، خصوصاً أن الحركة المسرحية في الإمارات تعيش حالة من التطور والازدهار في السنوات الأخيرة، لافتة، إلى أن «كورونا» جاء ليؤثر عليها سلبياً، وكان علينا المحاولة لإعادته من جديد مثل المجالات الفنية الأخرى، وجاءت «موديل 90» في الوقت المناسب لتعيد المسرح الجماهيري وتكون هديتنا للجمهور في العيد.

الأم محارة

ولفتت فاطمة إلى أنها سعيدة بدور الأم «محارة»، لاسيما أنه يذكِّرها بزمن الطيبين، والعودة من خلاله إلى حياة الأجداد، وقد اهتمت كثيراً بكل تفاصيل هذا الدور، من ملابس ومكياج حتى تظهر بالشكل المطلوب وتحاكي بمظهرها فترة التسعينات، مطالبة بدعم صنّاع المسرح، لكي يعود «أبو الفنون» إلى أيامه الذهبية من جديد.

بداية الخير

وأكّد موسى البقيشي الذي يجسِّد دور الأب «جلبوت» في المسرحية، أن المسرح بالنسبة له هو الحياة، وقال: تمثِّل لي «موديل 90» عودة إلى الديار والأهل والجمهور، فهذه العودة مفعمة ومغلّفة بالحب والاشتياق لخشبة المسرح التي ظهر من خلالها موسى البقيشي ومجموعة كبيرة من المبدعين في التأليف والتمثيل والإخراج. وأتمنى أن تكون عودة حميدة وأن نكون وُفِّقنا في تقديم وجبة كوميدية اجتماعية هادفة.

ولفت البقيشي إلى أن المسرحية عودة أيضاً إلى المسرح الجماهيري بعد توقف دام فترة طويلة للحركة المسرحية في الدولة بسبب جائحة «كورونا»، منوِّهاً أنه وزملاؤه في العمل، عندما شاهدوا الأعداد الكبيرة من الحضور مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ورأوا مدى الاهتمام والتفاعل، اندفعوا جديّاً للتفكير في تمديد عروضها بعد إجازة العيد، متمنياً أن تكون «موديل 90» بداية خير لتنفيذ الأعمال المسرحية النخبوية والجماهيرية.

دعم واهتمام

عبّر الفنان مروان عبدالله صالح عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير خلال عروض المسرحية، وتفاعلهم وردود أفعالهم الإيجابية عنها، ما يحفِّزه لتقديم عروض أخرى بعد العيد، مطالباً في الوقت نفسه بمزيد من دعم الجهات المعنية بالثقافة والفن بالمسرح، وتوفير التسهيلات لصنّاع المسرح المحليّين لتنفيذ عروض مسرحية هادفة تلقى اهتماماً من عشّاق «أبو الفنون».

3 ساعات

«موديل 90» مسرحية كوميدية هادفة، تستعرض خلال 3 ساعات إنجازات الإمارات منذ التسعينيات حتى اليوم وتعزِّز معاني الولاء والانتماء للوطن.

تطبيق الحصن

يقتصر الحصول على تذاكر المسرحية، لحاملي شهادة اللقاح من تطبيق الحصن، ومسحة الأنف PCR، قبل حضور العرض بـ 48 ساعة، مع التأكيد على الالتزام بشروط السلامة طوال التواجد في المسرح.