واشنطن ترد على مراهق عراقي وجه رسالة لبايدن

لجأ مراهق عراقي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن الأوضاع المعيشية في بلاده، وطلب المساعدة من الرئيس الأميركي جو بايدن.

حصل أحدث مقطع فيديو نشره علي عادل، ووجه فيه نداء للرئيس بايدن على أكثر من 700 ألف مشاهدة على موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام» مجتمعين، وأثار رد فعل من وزارة الخارجية الأميركية.

قال الشاب، البالغ من العمر 17 عاما في الفيديو المنشور يوم 15 يوليو الجاري: «بايدن، إذا لم تساعدني، فسأقفز (من السطح)، وسأنتحر. أنا لا أمزح معك.. أتفهمني؟ أنا فوق السطح».

بعد ثلاثة أيام رد جوي هود، مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى على رسالة عادل قائلا: «لا تقفز من السطح من فضلك. نحن في أميركا نحبك.. لا تقفز... الحياة غالية.. يمكننا أن نجعلها معا حياة أفضل للعراقيين والأميركيين».

جاء الرد في مقطع فيديو نُشر على حساب مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى على موقع تويتر. وأعادت السفارة الأميركية في بغداد نشر التغريدة.

وفي مقابلة، مع رويترز، قال عادل: إن هذه ليست المرة الأولى التي يخاطب فيها رؤساء الولايات المتحدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه حاول توصيل صوته للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لكنه لم يتلق ردا، مشيرا إلى أن هذا هو المقطع الخامس الذي يوجهه لبايدن.

في مقاطع الفيديو يتناول عادل المشاكل اليومية في العراق، مثل انقطاع التيار الكهربائي. وقال: إن ما يفعله من هم في مثل عمره «في دول أخرى هو الدراسة وليس جلب الوقود لتشغيل المولد».

وحتى اليوم الخميس 22 يوليو، كان عدد متابعيه أكثر من 277 ألفا على فيسبوك و95 ألفا على إنستجرام.